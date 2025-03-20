Trump, İsrail'in Saldırılarına Tam Destek Verdi

Beyaz Saray, Trump'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tamamen desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:22
Trump, İsrail'in Saldırılarına Tam Destek Verdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, ateşkesin bozulmasından Hamas'ı sorumlu tutarak, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump İsrail'in ve İsrail ordusunun son günlerde attıkları adımları tamamen destekliyor" ifadesini kullandı.

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de, son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 49 bin 617'ye, yaralı sayısının ise 112 bin 950'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi, 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

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