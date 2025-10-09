Trump: İsrail ve Hamas, Gazze'de Ateşkeste İlk Aşamayı Onayladı

Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını; tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in belirlenen hatta çekileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 02:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 02:15
Trump: İsrail ve Hamas, Gazze'de Ateşkeste İlk Aşamayı Onayladı

Trump: İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkeste ilk aşamayı onayladı

Başkan Trump, anlaşmanın esirlerin bırakılmasını ve asker çekilmesini içerdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Trump, paylaşımında "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı ve anlaşmayla birlikte tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Başkan Trump, uygulamaya konulacak adımlar hakkında şunları söyledi: "Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump ayrıca ateşkes sürecine katkı sağlayan taraflara ve ülkelere teşekkür etti. Paylaşımında, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi
2
Edirne ve Kırklareli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
3
İsrail'in El Koyduğu 3 Türk Milletvekili Bugün Türkiye'ye Dönebilir
4
9 Ekim 2025 Gündemi: Erdoğan, TBMM, Ekonomi ve Spor
5
İstanbul'da Trafik Alarmı: Anadolu Yakası'nda Yoğunluk %90'a Ulaştı
6
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tüm Dijital Hizmetleri e-Diyanet'te

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı