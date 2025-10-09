Trump: İsrail ve Hamas, Gazze'de Ateşkeste İlk Aşamayı Onayladı

Trump: İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkeste ilk aşamayı onayladı

Başkan Trump, anlaşmanın esirlerin bırakılmasını ve asker çekilmesini içerdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Trump, paylaşımında "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı ve anlaşmayla birlikte tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Başkan Trump, uygulamaya konulacak adımlar hakkında şunları söyledi: "Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump ayrıca ateşkes sürecine katkı sağlayan taraflara ve ülkelere teşekkür etti. Paylaşımında, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını belirtti.