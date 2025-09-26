Trump: James Comey hakkında iddianame hazırlandı — Rusya soruşturmasında yeni gelişme

Trump, eski FBI Direktörü James Comey hakkında 'iki ayrı suç' iddiasıyla iddianame hazırlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 03:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 03:20
Başkan ve Adalet Bakanlığı'ndan sert açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde kendisine yardım edildiği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Comey'yi yeniden hedef aldı ve onu "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olarak nitelendirerek "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini savundu. Paylaşımında, "Büyük Jüri bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise konuya ilişkin X platformundan yaptığı açıklamada, "Kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, Adalet Bakanlığının, ABD halkını yanıltarak yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sormaya yönelik kararlılığını yansıtmaktadır." dedi.

Trump, daha önce 21 Eylül'deki paylaşımında Comey'ye karşı harekete geçilmesi için Bondi'ye çağrıda bulunmuştu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios ise Comey'nin "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlandığını bildirdi.

Rusya soruşturmasının geçmişi

2016 başkanlık seçimlerine ilişkin Rus hükümetinin Trump lehine müdahale ettiği iddiaları üzerine, 2017'de Robert Mueller özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma sonucunda Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapatılmıştı.

Daha sonra Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atayarak soruşturmanın kökenlerini araştırmaya başladı. Durham soruşturmasında bugüne kadar bazı kişilerin delillerle oynandığını itiraf ettiği ve Steele dosyasının Demokratların fonladığı yönündeki bulgular öne çıktı.

