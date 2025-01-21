Trump, John Bolton'ın Gizli Servis Korumasını Kaldırdı

Trump'tan Bolton'a Şok Karar

ABD Başkanı Donald Trump, 2018-2019 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmış olan John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını kaldırma kararı aldı. Bu gelişme, Trump’ın ikinci dönem başkanlık görevine başlamasının hemen ardından gerçekleşti.

Bolton'dan Tepki

Bolton, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın söz konusu kararından büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Bolton ayrıca, İran'dan gelen tehditlerin artmasına dikkat çekerek, "Başkan Trump'ın Gizli Servis tarafından sağlanan korumayı sona erdirmeye karar vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı ama şaşırtmadı. Başkan Biden, ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilerime rağmen bu korumayı 2021'de uzatma kararı almıştı" dedi.

Bolton'un Dönemi ve Politikası

2018-2019 yılları arasında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, Trump yönetimi döneminde "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak öne çıkmıştı. Fakat, Trump ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrası görevine son verilmişti.