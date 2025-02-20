Trump Jr, Zelenskiy'yi 'Deepfake' Videoyla Hedef Aldı

Trump Jr'ın Sert Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dans ettiği görülen bir yapay zekayla oluşturulmuş 'deepfake' video ile gündeme geldi.

Yapay Zeka ile Oluşturulan Video

Trump Jr, X hesabı üzerinden bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen videoyu yeniden paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Videoda, Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği sahneler yer alıyor.

Donald Trump Jr'ın Açıklamaları

Paylaşımında, Trump Jr, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." diyerek eleştirisini açıkça ifade etti.