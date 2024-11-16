DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.138.255,93 0,17%

Trump, Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü Olarak Atadı

Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:18
Trump, Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü Olarak Atadı

Trump, Karoline Leavitt'in Atamasını Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü olan Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in kampanya süresince gösterdiği başarılı performansı övgüyle karşıladı.

Trump, Leavitt hakkında yaptığı açıklamada, kendisini “zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci” olarak tanımladı. Başkan, Leavitt'in kürsüde başarılı olacağına ve “Amerika'yı yeniden büyük yapma” hedefi doğrultusunda mesajlarını Amerikan halkına ileteceğine inandığını açıkladı.

Leavitt'in İlk Tepkisi

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmış olan Leavitt, sosyal medya platformu X'te Trump'ın bu duyurusunu paylaşarak, seçilmiş başkanına teşekkür etti.

Diğer Atamalar

Trump ayrıca, seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendirdiğini de bildirdi.

Enerji Konseyi ve İçişleri Bakanı Adayı

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği North Dakota Valisi Doug Burgum'un aynı zamanda yeni kurulacak “Ulusal Enerji Konseyi”'nin başkanlığını da yürüteceğini belirtti. Bu konseyin, enerji sektörüyle ilgili tüm devlet dairelerini bünyesinde barındıracağını vurguladı.

Kabine Yapısı ve Onay Süreci

ABD'de başkanın kabinesinde, başkan yardımcısı hariç 15 ana rol bulunmaktadır. Bu pozisyonlar, başkan tarafından aday gösterildikten sonra Senato onayını gerektirmektedir. Dışişleri, Hazine, Savunma, Adalet, İçişleri gibi önemli bakanlıkların yanı sıra, kabinede ikinci dereceden 10 pozisyon daha bulunmaktadır.

Bunlar arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, CIA, Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi yer almakta. Trump tarafından aday gösterilen kişilerin, senatodan onay almasının gerektiği unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı, Bir Gemi Arızası Nedeniyle Çift Yönlü Geçişlere Kapandı
2
Eskişehir'de Maden Ocağında İşçi Öldü: Tayfun Akman Hayatını Kaybetti
3
Türk Kızılay'dan Kan Bağışı ve HIV İddialarına Yanıt
4
İstanbul'da Tur Teknesi ile Balıkçı Teknesi Çarpıştı
5
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç'u Vefat Yıl Dönümünde Andı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek