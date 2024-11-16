Trump, Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü Olarak Atadı

Trump, Karoline Leavitt'in Atamasını Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü olan Karoline Leavitt'i Beyaz Saray Sözcüsü olarak atayacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in kampanya süresince gösterdiği başarılı performansı övgüyle karşıladı.

Trump, Leavitt hakkında yaptığı açıklamada, kendisini “zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci” olarak tanımladı. Başkan, Leavitt'in kürsüde başarılı olacağına ve “Amerika'yı yeniden büyük yapma” hedefi doğrultusunda mesajlarını Amerikan halkına ileteceğine inandığını açıkladı.

Leavitt'in İlk Tepkisi

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmış olan Leavitt, sosyal medya platformu X'te Trump'ın bu duyurusunu paylaşarak, seçilmiş başkanına teşekkür etti.

Diğer Atamalar

Trump ayrıca, seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendirdiğini de bildirdi.

Enerji Konseyi ve İçişleri Bakanı Adayı

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına aday gösterdiği North Dakota Valisi Doug Burgum'un aynı zamanda yeni kurulacak “Ulusal Enerji Konseyi”'nin başkanlığını da yürüteceğini belirtti. Bu konseyin, enerji sektörüyle ilgili tüm devlet dairelerini bünyesinde barındıracağını vurguladı.

Kabine Yapısı ve Onay Süreci

ABD'de başkanın kabinesinde, başkan yardımcısı hariç 15 ana rol bulunmaktadır. Bu pozisyonlar, başkan tarafından aday gösterildikten sonra Senato onayını gerektirmektedir. Dışişleri, Hazine, Savunma, Adalet, İçişleri gibi önemli bakanlıkların yanı sıra, kabinede ikinci dereceden 10 pozisyon daha bulunmaktadır.

Bunlar arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, CIA, Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi yer almakta. Trump tarafından aday gösterilen kişilerin, senatodan onay almasının gerektiği unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.