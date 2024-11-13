Trump: 'Kazanmak Güzel Şey'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerle düzenlediği toplantıda, Demokrat rakibi Kamala Harris karşısında elde edilen başarıya dikkat çekti. Trump, salıncak eyaletlerden hepsini kazanmanın büyük bir zafer olduğunu belirterek, "Kazanmak güzel şey; kazanmak her zaman güzeldir," ifadelerini kullandı.

Washington'da düzenlenen bu buluşma, Trump'ın seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından sahneye davet edilen Trump, Cumhuriyetçilerle birlikte elde ettikleri başarıyı kutladı.

Trump, seçimlerde elde ettikleri 7,1 milyon oy farkına da değinerek, "Bu harika bir şey çünkü Cumhuriyetçilerin oy çokluğunu alması beklenmiyordu," değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, Beyaz Saray'da Joe Biden ile bir araya gelerek yetki devri sürecini görüşmesi beklenen Trump, siyasi gündemi etkilemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.