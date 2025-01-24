Trump, Kennedy Suikastı Dosyalarını Açıklayan Kararnamayı İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Kennedy suikastı belgelerinin üzerindeki gizlilik perdesini kaldıracak önemli bir adım attı. Bu kararname ile birlikte, JFK suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli kalan belgelerin kamuoyuna açıklanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, Trump'ın imzaladığı kararnamede Kennedy’nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanması öngörülmektedir.

Aynı imza töreninde Trump ayrıca, yapay zeka ile ilgili iki kararnameye, Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu oluşturulmasını öngören kararnameye, kripto paralar üzerine bir çalışma birimi kurulmasına yönelik kararnamelere ve kürtaj karşıtı bazı protestocuların affedilmesine dair bir kararnamaya da imza attı.