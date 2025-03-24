Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti

Trump, Kennedy Suikastını Tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında John F. Kennedy'nin suikastinin faili Lee Harvey Oswald hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Trump, Oswald’ın cinayeti işleyip işlemediği konusunda "yardım almış" olabileceğini ifade etti.

Belgeler ve Açıklamalar

The Hill gazetesinin aktardığına göre, Trump, Kennedy suikastı ile ilgili belgelerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan, Oswald'ın Kennedy'yi öldürdüğüne inandığını ancak suikast için kesinlikle bir suç ortağı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, Oswald'ın bir suç ortağı olabileceğine yönelik görüşlerinin yayımlanan belgelerde doğrulanmadığını ancak belgelerin içeriğinin "pek de çarpıcı olmadığını" dile getirdi. Oswald, Kennedy suikastı sonrası gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

Gizli Belgelerin Açıklanması

ABD Başkanı Trump, 23 Ocak tarihinde, Kennedy suikastı ile ilgili gizli belgelerin kamuya açıklanmasını öngören bir kararname imzaladı. Bu kararname, yalnızca Kennedy'nin değil, aynı zamanda kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili belgeleri de kapsıyor. Trump, 18 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağını bildirdi.

Sansür iddialarına da yanıt veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadeleriyle, belgelerin şeffaf bir şekilde sunulacağını belirtti.

Bu doğrultuda, Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin internet sitesi üzerinden halkın erişimine açılmıştır.