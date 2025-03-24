Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti

Trump, Kennedy suikastının faili Oswald'ın 'yardım almış' olabileceğini belirtti. Belgelerin yayımlanmasının ardından yorum yaptı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:58
Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti

Trump, Kennedy Suikastını Tartıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 1963 yılında John F. Kennedy'nin suikastinin faili Lee Harvey Oswald hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Trump, Oswald’ın cinayeti işleyip işlemediği konusunda "yardım almış" olabileceğini ifade etti.

Belgeler ve Açıklamalar

The Hill gazetesinin aktardığına göre, Trump, Kennedy suikastı ile ilgili belgelerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan, Oswald'ın Kennedy'yi öldürdüğüne inandığını ancak suikast için kesinlikle bir suç ortağı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Trump, Oswald'ın bir suç ortağı olabileceğine yönelik görüşlerinin yayımlanan belgelerde doğrulanmadığını ancak belgelerin içeriğinin "pek de çarpıcı olmadığını" dile getirdi. Oswald, Kennedy suikastı sonrası gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

Gizli Belgelerin Açıklanması

ABD Başkanı Trump, 23 Ocak tarihinde, Kennedy suikastı ile ilgili gizli belgelerin kamuya açıklanmasını öngören bir kararname imzaladı. Bu kararname, yalnızca Kennedy'nin değil, aynı zamanda kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili belgeleri de kapsıyor. Trump, 18 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağını bildirdi.

Sansür iddialarına da yanıt veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadeleriyle, belgelerin şeffaf bir şekilde sunulacağını belirtti.

Bu doğrultuda, Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin internet sitesi üzerinden halkın erişimine açılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kanada'da Müslüman Kadına Saldırı: Başörtüsünü Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltına Alındı
2
Bursa Orman Fidanlığı'ndan Yılda 2 Milyon Fidan Üretimi
3
Ramazan Bayramı'nda 3.5 Milyon Yolcu Bekleniyor
4
Trump, Kennedy Suikastında Oswald'a Yardım İhtimaline Dikkat Çekti
5
Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği
6
Mersin'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
7
UNICEF, Afganistan'daki Kız Çocuklarının Eğitim Hakkı İçin Acil Çağrı Yapıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı