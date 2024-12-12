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Trump, Kolombiya ve Arjantin için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump, Kolombiya, Arjantin ve OAS için Büyükelçi adaylarını duyurdu. İş insanı Leandro Rizzuto ve eski dedektif Daniel Newlin öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:21
Trump, Kolombiya ve Arjantin için Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump, Kolombiya ve Arjantin için Yeni Büyükelçi Adaylarını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesinin Kolombiya, Arjantin ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Büyükelçisi adaylarını açıkladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OAS Büyükelçiliği için iş insanı Leandro Rizzuto'yu aday gösterdiğini belirtti. Trump, "Rizzuto'yu OAS Büyükelçisi olarak ilan etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Lee, uzun yıllar boyunca (beyaz eşya üreticisi) Conair'i başarıyla yönetti ve büyüterek ABD'nin en başarılı şirketlerinden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Büyükelçisi Adayı: Eski Dedektif Daniel Newlin

Bir diğer önemli aday olan Kolombiya Büyükelçisi için Trump, eski dedektif ve girişimci Daniel Newlin'ı gösterdi. Trump, Newlin'in Orlando, Florida’daki Orange County Şerif Ofisi'nde 28 yıllık kariyeri boyunca birçok başarılı soruşturma yürüttüğünü vurguladı. "Dan, silahlı soygun, çete şiddeti, insan kaçakçılığı gibi yüzlerce şiddet suçlusunu etkili bir şekilde sokaktan uzaklaştırdı," diyerek, Newlin'in uluslararası meselelerde güçlü bir savunucu olacağını dile getirdi.

Arjantin İçin Yasal Göçmen Aday: Dr. Peter Lamelas

Trump, Arjantin Büyükelçiliği için ise yasal yollarla ABD'ye göç eden bir doktor olan Dr. Peter Lamelas'ı aday gösterdi. Trump, Lamelas’ın Florida'daki en büyük acil bakım sağlık hizmetleri şirketini kurduğunu belirtti. "Peter ve ailesi, komünist Küba'dan kaçarak ABD’ye yasal yoldan göç etmiş ve Amerikan Rüyasını gerçekleştirmişlerdir," dedi.

Trump, Dr. Lamelas'ı daha önce Adalet Bakanlığı'nın Cesaret Madalyası İnceleme Kurulu'na atadığını ve Lamelas’ın Florida Tıp Kurulu’nda ve Manalapan, Florida’da Belediye Komiseri olarak görev yaptığını da paylaştı.

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