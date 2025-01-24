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Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile İletişime Geçmeye Hazırlanıyor

Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden iletişim kuracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 07:52
Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile İletişime Geçmeye Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iletişime geçeceğini açıkladı. Fox News'e verdiği mülakatta, Kim ile irtibat kurup kurmayacağına dair soruya Trump, "Onunla tekrar iletişime geçeceğim." diye yanıt verdi.

Trump, Kim Jong-un için, "O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri ile silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelerek tarihe geçmişti. Bu buluşma sayesinde Trump, Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olma unvanını elde etmişti.

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