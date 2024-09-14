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Trump, Kuzey Kore ve İran ile İletişim Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Donald Trump, 2024 başkanlık yarışında Kuzey Kore ve İran ile sorunları telefonla çözebileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:45
Trump, Kuzey Kore ve İran ile İletişim Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Trump'tan Telefonla Çözüm Açıklaması

Eski ABD Başkanı ve 2024 Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Kuzey Kore ve İran ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, bu iki ülke ile yaşanan sorunların çoğunu telefon görüşmeleri ve birebir müzakerelerle çözebileceğine inandığını ifade etti.

Los Angeles'taki Basın Toplantısı

Trump, Los Angeles'ta düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin potansiyel düşmanlarına karşı izleyeceği yaklaşım hakkında soruları yanıtladı.

Kuzey Kore ve İran'a Dair Değerlendirmeleri

Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri ve İran'ın Rusya'ya füze tedarikine ilişkin iddialar üzerine konuşan Trump, çoğu sorunun telefonla halledilebileceğini belirtti. "Telefon görüşmeleri yapabileceğim ve sorunların çoğunu çözebileceğim. Aslında birkaç kez görüşmem de gerekebilir," ifadelerini kullandı.

Orban'ın Yorumları ve Uluslararası İlişkiler

Trump, hafta içi Kamala Harris ile gerçekleştirdiği münazarada dile getirdiği ifadeleri tekrarlayarak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kendisine, "Herkesin Trump'tan korktuğunu" söylediğini belirtti. Trump, bu bağlamda Çin, Rusya ve Kuzey Kore'nin kendisinden korktuğunu ifade etti.

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