DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.394.727,19 0,94%

Trump, Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine Aday Gösterdi

Trump, 'The Apprentice' yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi. Burnett'in diplomatik katkıları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:55
Trump, Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine Aday Gösterdi

Trump, Mark Burnett'i Özel Temsilci Olarak Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kariyerini anlatan ünlü televizyon programı 'The Apprentice''in yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdiğini açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında sahip olduğu değerli kariyere dikkat çekti.

Diplomasi ve Tanınırlık Vurgusu

Trump, Burnett'in bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Burnett, sadece 'The Apprentice' değil, aynı zamanda Survivor ve The Voice gibi popüler yarışmaların yapımcısı olarak dikkat çekiyor.

İlişkileri Geliştirmek İçin Ortak Çıkarlar

Trump, Burnett'in ticaret ve kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını belirtti.

Diğer Aday Gösterimler

Trump, geçtiğimiz günlerde Warren Stephens'i ABD’nin Londra Büyükelçiliği için, Tilman Fertitta'yı ise Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurmuştu. Fertitta, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki Houston Rockets spor kulübünün sahibi olarak biliniyor ve ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul yatırımları yaparak istihdam sağladığı kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Suriye'de Esed Rejiminin Gizli İşkence Merkezleri Ortaya Çıkıyor
3
Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çarpan Helikopter Düştü
4
Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 493 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sarıkamış Şehitlerini Andı
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimleri Hakkında Açıklama
7
Gündem Özeti: 22 Aralık 2024'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı