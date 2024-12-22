Trump, Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine Aday Gösterdi

Trump, Mark Burnett'i Özel Temsilci Olarak Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kariyerini anlatan ünlü televizyon programı 'The Apprentice''in yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdiğini açıkladı. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Burnett'in televizyon yapımcılığı ve iş dünyasında sahip olduğu değerli kariyere dikkat çekti.

Diplomasi ve Tanınırlık Vurgusu

Trump, Burnett'in bu göreve uluslararası tanınırlık ve diplomatik zeka açısından önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Burnett, sadece 'The Apprentice' değil, aynı zamanda Survivor ve The Voice gibi popüler yarışmaların yapımcısı olarak dikkat çekiyor.

İlişkileri Geliştirmek İçin Ortak Çıkarlar

Trump, Burnett'in ticaret ve kültürel alışveriş gibi ortak çıkarlara odaklanarak diplomatik ilişkileri geliştirmek için çalışacağını belirtti.

Diğer Aday Gösterimler

Trump, geçtiğimiz günlerde Warren Stephens'i ABD’nin Londra Büyükelçiliği için, Tilman Fertitta'yı ise Roma Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurmuştu. Fertitta, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki Houston Rockets spor kulübünün sahibi olarak biliniyor ve ülkede önemli eğlence ve gayrimenkul yatırımları yaparak istihdam sağladığı kaydediliyor.