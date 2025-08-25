DOLAR
Trump Maryland'de de Ulusal Muhafız Görevlendirmeyi Planlıyor

Trump, Washington'daki Ulusal Muhafızların ardından Maryland'de, özellikle Baltimore'da da birlik görevlendirebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 08:52
Washington sonrası hedef: Baltimore

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın güvenliği için konuşlandırılan Ulusal Muhafız birliklerini komşu eyalet Maryland'de de görevlendirebileceğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Maryland'in en büyük şehri ve suç oranlarının kabarık olduğunu belirttiği Baltimore'da da Ulusal Muhafızları görevlendirebileceğini bildirdi.

Vali Wes Moore ile yaşanan tartışmanın ardından Trump, Baltimore'u daha önce gündeme getirdiği Chicago ve New York şehirleri arasına dahil etti. Trump, Moore'un şehirde iddia edildiği kadar suç işlenmediğini savunmasına yanıt verirken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore'un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok 'mavi' (Demokrat) eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa."

Paylaşımında Baltimore'un suç ve cinayet istatistiklerine göre ülkenin en kötü 4'üncü şehri olduğunu belirten Trump, Vali Moore'un "konuşmayı bırakıp işe koyulması" gerektiğini söyledi.

Moore ise Trump'ı, Washington'da suç ve evsizlerle mücadele amacıyla federal yetkilerini "eşi benzeri görülmemiş şekilde" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, 22 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların suç oranı yüksek şehirlerde görevlendirilmesine ilişkin, "Sanırım bir sonraki durağımız Chicago olacak. Daha sonra New York'a yardım edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

