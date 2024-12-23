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Trump, Meksika Uyuşturucu Kartellerini Terör Örgütü İlan Etme Uyarısında Bulundu

Trump, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini terör örgütü ilan etme niyetinde olduğunu açıkladı ve sınır dışı operasyonlar başlatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:32
Trump, Meksika Uyuşturucu Kartellerini Terör Örgütü İlan Etme Uyarısında Bulundu

Trump'tan Sert Uyarı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Meksika'daki uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü olarak tanımayı planladığını duyurdu. Arizona eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bu kartellerin ABD toplumu üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Uyuşturucuya Karşı Yeni Kampanya

Trump, uyuşturucunun insan sağlığına verdiği zararı göstermek amacıyla yeni bir kampanya hazırladıklarını belirtti. Uyuşturucunun insan bedenini nasıl mahvettiğine vurgu yapan Trump, yeni döneminde uyuşturucu kullanımı ve düzensiz göçmenler konusundaki sınır dışı operasyonlarının artırılacağını ifade etti.

Göçmenlere Karşı Sert Politika

Başkan Trump, önceliğinin sınırın düzensiz göçmenlerden korunması olduğunu ve ABD'ye yönelik işgalin durdurulması gerektiğini savundu. Seçim sürecinde yaptığı konuşmada, "Her yabancı çete üyesi sınır dışı edilecek ve kartelleri hemen yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğim. Bunu hemen yapacağız," ifadelerini kullandı.

Önceki Planların Askıya Alınması

Trump, ilk başkanlık döneminde de bu kartelleri terör örgütü olarak tanımak istemişti. Ancak, o dönemki Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talebi üzerine bu planı askıya almıştı.

Fentanil Suçlamaları

ABD, Sinaloa kartelini, yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

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