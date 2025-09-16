Trump Memphis'e Ulusal Muhafız Gönderiyor — "Memphis Güvenli Görev Gücü" Kuruldu

Trump, Memphis'te kanun ve düzeni sağlamak için başkanlık kararnamesiyle "Memphis Güvenli Görev Gücü"nü kurdu; benzer adımlar Chicago ve diğer şehirlere de planlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 01:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 01:43
ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde kanun ve düzeni sağlamak amacıyla Ulusal Muhafızları konuşlandıracak "Memphis Güvenli Görev Gücü"nü kurmak için başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, imza öncesi Beyaz Saray'da ekibi ve Tennessee Valisi Bill Lee ile birlikte basın mensuplarına konuştu. Kararın, Tennessee eyalet yetkililerinin talebi üzerine alındığını belirtti.

Trump, görev gücünün önemine dikkat çekerek, sadece Memphis'te değil birçok şehirde artan suçlar nedeniyle böyle bir adımın atılmasının gerekli olduğunu vurguladı ve Memphis'ten sonra Chicago'ya da benzer bir federal görev gücü gönderme planı olduğunu ifade etti.

Başkan, Washington DC'de daha önce görevlendirilen federal güçlerin yaklaşık 1500 suçluyu şehir dışına çıkardığını belirterek şunları söyledi: "(Memphis'teki) görev gücü, başkentte gösterdiğimiz olağanüstü başarılı çabaların bir kopyası olacak ve birçoğunun aynı olduğunu göreceksiniz."

Tennessee yetkililerinin talebine işaret eden Trump, geçmiş yönetimlere atıfla, "Benden çok önce bir ABD başkanının devreye girip bu şehirleri kurtarması gerekirdi. Yani bunu ben istemedim, inanın bana. Birinin yapması gerekiyordu ve biz de bunu büyük bir başarıyla yapıyoruz." dedi.

Tennessee Valisi Bill Lee de Trump'a teşekkür ederek, "Bir araya geldiğimizde, Memphis şehrinde önemli değişiklikler yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziran ayında Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı. Bu adımlar, bazı çevrelerce başkentte polisin yetkileri ve federal güçlerin rolü bağlamında eleştirilmiş, Trump'ın Washington polisi üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilmişti.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini söylemişti.

