Trump, Michigan'da Rekor Müslüman Desteğini İddia Etti

Trump'tan Michigan Açıklamaları

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde Müslüman ve Arap seçmenlerden rekor seviyede destek aldığını duyurdu. Trump, bu durumu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla vurguladı.

Demokratların Politikasına Tepki

Trump, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde değerlendirerek, bu ekibin Orta Doğu'da geniş ölçekli olumsuz sonuçlar doğuracağına dair endişelerini paylaştı.

Koalisyon İddiası

Trump, kendi kampanyasının ülkedeki en büyük ve en geniş koalisyonu oluşturduğunu iddia ederken, Michigan'daki barış arayan Arap ve Müslüman seçmenin bu koalisyonun parçası olduğuna dikkat çekti.

Seçim Sistemi ve Salıncak Eyaletler

ABD'deki seçim sisteminde, en çok oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan adayın başkan olduğu süreci hatırlatan Trump, "salıncak eyaletler" olarak bilinen Michigan'daki sonuçların önemine vurgu yaptı. Bu eyalette, açık kaynaklara göre yaklaşık 250 bin Arap Amerikalı ve Müslüman yaşamaktadır.

Seçmen Hedeflemesi

Trump, Michigan'daki Müslüman ve Arap seçmenlerin Harris ve ekibinin politikalarının potansiyel tehlikelerinin farkında olduğunu belirterek, destek talebinde bulundu.