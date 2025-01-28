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Trump, Microsoft'un TikTok Satışı İçin Görüşmelerde Bulunduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Trump, Microsoft’un TikTok’u satın almak için görüşmelere başladığını ve teklif savaşı görmek istediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:50
Trump, Microsoft'un TikTok Satışı İçin Görüşmelerde Bulunduğunu Açıkladı

Trump, TikTok'a Talip Olan Microsoft'un Görüşmelerini Onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devi Microsoft’un popüler sosyal medya uygulaması TikTok'u satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Trump, Florida'ya uçmak üzereyken, başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, TikTok'un birçok yatırımcıdan büyük ilgi gördüğünü belirtti.

“Teklif Savaşına Tanıklık Etmek İstiyorum”

Trump, Microsoft’un, TikTok’un satın alınması için firma ile devam eden görüşmelerde teklif hazırlığı yaptığını vurguladı. Ayrıca, Miami’de düzenlenen Cumhuriyetçi parti toplantısında, uygulamaya yönelik ilginin artması sonucu birçok yatırımcı ve şirketin teklif vermesinin beklendiğini dile getirdi. Bu süreçte bir "teklif savaşı" yaşanmasını umduğunu ifade etti.

Çin'in Rolü ve Veri Güvenliği Endişeleri

Trump, TikTok’un satışında Çin'in sürece dahil olmasını istemediklerini de söyledi. Başkan, göreve başladığı ilk gün, ByteDance firmasına ait TikTok’un bir Amerikan firmasına satılmaması durumunda yasaklanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Yasağın kaldırılması için uygulamanın %50'sinin ABD’li bir şirkete devredilmesi gerektiğini vurguladı.

“TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız.” diyerek durumu netleştirdi.

Ancak, Trump yönetiminin, TikTok’un kapatılmasını engellemek için veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok’un çatı şirketi ByteDance, Çin based bir firma olması nedeniyle, elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu taşıyor.

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