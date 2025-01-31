Trump: Mısır ve Ürdün Filistinlileri Kabul Etmeli

Trump'tan Filistin Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini yineledi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mısır ve Ürdün'e Çağrı

Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Mısır ve Ürdün'ün Gazzelilere kapılarını açması gerektiğine yönelik ifadelerini tekrarlayan Trump, "Mısır ve Ürdün, Filistinlileri kabul edecekler. Onlar için çok şey yaptık, bunun karşılığını verme zamanı.” dedi.

Gözler, Trump'ın daha önce Gazze'de meydana gelen ciddi yıkımı dile getirirken, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesi önerisini de missak etti. Bu açıklamaların ardından uluslararası toplumdan gelecek tepkiler merakla bekleniyor.