Trump, MK-84 Bombalarının İsrail'e Gönderilmesine Engel Kaldırdı İddiası

Trump, MK-84 Bombalarının Gönderimini Onayladı

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesindeki engeli kaldırdığını iddia etti. Axios tarafından yayımlanan habere göre, adını vermek istemeyen yetkililer, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde İsrail'e transferine engel konulan bu bombaların durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bombaların Transferi Talimatı

Yetkililer, Trump'ın Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ilettiği talimatla, depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombaların transferinin serbest bırakıldığını vurguladılar. Söz konusu bombaların yaklaşık 1800 adetinin ilerleyen günlerde İsrail'e doğru hareket etmesi bekleniyor.

Biden'ın Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN'e verdiği röportajda Gazze'deki durumu değerlendirmişti. Biden, Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı gerçekleşmesi durumunda, kullanılacak silahların gönderilmeyeceğini belirtmişti: "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim."

MK-84 Bombası Özel Bilgileri

MK-84 bombası, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilmiş, serbest düşümlü büyük bir mühimmat olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda olan bu bomba, Vietnam Savaşı sırasında geliştirilmiş olup, bina bloklarını yok etme kapasitesine sahip. Yüzlerce metre uzaktaki hedeflere isabet edebilmesi ile tanınan MK-84'ün, savaş alanındaki etkisi oldukça büyük.

Reuters kaynaklarına dayanan bilgiler ise, 7 Ekim 2023 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında ABD'nin İsrail'e en az 14 bin adet MK-84 bombası ve diğer mühimmatları sevk ettiğini ortaya koyuyor.