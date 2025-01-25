DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.748.918,55 -0,07%

Trump, MK-84 Bombalarının İsrail'e Gönderilmesine Engel Kaldırdı İddiası

İsrailli yetkililer, Trump'ın MK-84 bombalarının İsrail'e sevkini onayladığını öne sürdü. 1800 bombanın yolda olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:41
Trump, MK-84 Bombalarının İsrail'e Gönderilmesine Engel Kaldırdı İddiası

Trump, MK-84 Bombalarının Gönderimini Onayladı

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaklaşık bir tonluk MK-84 bombalarının İsrail'e gönderilmesindeki engeli kaldırdığını iddia etti. Axios tarafından yayımlanan habere göre, adını vermek istemeyen yetkililer, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde İsrail'e transferine engel konulan bu bombaların durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bombaların Transferi Talimatı

Yetkililer, Trump'ın Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ilettiği talimatla, depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombaların transferinin serbest bırakıldığını vurguladılar. Söz konusu bombaların yaklaşık 1800 adetinin ilerleyen günlerde İsrail'e doğru hareket etmesi bekleniyor.

Biden'ın Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Biden, Mayıs 2024'te CNN'e verdiği röportajda Gazze'deki durumu değerlendirmişti. Biden, Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı gerçekleşmesi durumunda, kullanılacak silahların gönderilmeyeceğini belirtmişti: "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim."

MK-84 Bombası Özel Bilgileri

MK-84 bombası, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilmiş, serbest düşümlü büyük bir mühimmat olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda olan bu bomba, Vietnam Savaşı sırasında geliştirilmiş olup, bina bloklarını yok etme kapasitesine sahip. Yüzlerce metre uzaktaki hedeflere isabet edebilmesi ile tanınan MK-84'ün, savaş alanındaki etkisi oldukça büyük.

Reuters kaynaklarına dayanan bilgiler ise, 7 Ekim 2023 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında ABD'nin İsrail'e en az 14 bin adet MK-84 bombası ve diğer mühimmatları sevk ettiğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, DSÖ'ye Yeniden Katılma İhtimalini Açıkladı
2
Romanya'dan Hollanda'ya Getirilen Tarihi Eserler Çalındı
3
Karadağ'da Öğrenciler, 13 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırıya Tepki Gösterdi
4
ABD'de Trump'a Yönelik Tehditler: Shannon Depararra Atkins Gözaltına Alındı
5
İsrail, Esir Takası Kutlamalarını Engellemek İçin Baskınlar Düzenledi: 2 Filistinli Yaralandı
6
Serbest Kalan Filistinli, İsrail Hapishanelerini 'Dirilerin Mezarlığı' Olarak Nitelendirdi
7
Kırıkkale'de Şiddet Olayı: Kayınvalidesini Bıçakla Yaraladı, Eşine ve Kayınbabasına Saldırdı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler