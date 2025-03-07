Trump, MSNBC Sunucuları Wallace ve Maddow'un İstifasını İstedi

Trump'tan Dikkat Çeken Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, liberal yayınlarıyla tanınan ulusal televizyon kanalı MSNBC'nin sunucuları Nicolle Wallace ve Rachel Maddow'un istifaya zorlanması gerektiğini öne sürdü.

Özel Konuk Üzerine Eleştiriler

Trump, Oval Ofis'te yaptığı basın toplantısında, ABD Kongresi'ndeki hitabı sırasında beyin kanserini atlatan 13 yaşındaki DJ Daniels hakkında olumsuz yorumlarda bulunan bu iki televizyoncuya yüklendi. Trump, bu şahısların kötü yorumlar nedeniyle istifa etmeleri gerektiğini ifade etti.

MSNBC'yi Eleştirdi

Konuşmasının sonunda, Wallace ve Maddow'un yorumları için şöyle dedi: "Geçen gün o genç adam hakkında söyledikleri utanç verici. İkisi de istifa etmeye zorlanmalı." Ayrıca, MSNBC’nin CNN'den bile daha kötü olduğunu söyleyerek, "İyi haber şu ki artık çok az insan onları izliyor," dedi.

Maddow ve Wallace'ın Yorumları

Wallace, 13 yaşındaki çocuğun güvenlik güçleri olarak uzun bir hayat dilemesini dilediğini, fakat bunun Trump destekçileriyle savaşmak zorunda kalmaması gerektiğini belirtti. Maddow ise, Daniel'in Trump'ın Kongre konuşmasına dahil edilmesinin "iğrenç" olduğunu ve Başkan'ı bu durumu fırsata çevirmekle suçladı.

Trump'ın MSNBC'ye Yönelik Eleştirileri

Trump, 22 Şubat tarihinde Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, MSNBC’nin, demokrasiyi tehdit eden yalanlarla dolu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Reuters ve Associated Press gibi medya kuruluşlarını da hedef aldı.

MSNBC'den Yanıt

MSNBC, 25 Şubat'ta Trump'ı ve Gazze saldırılarını eleştiren siyahi sunucu Joy Reid'i işten çıkardı.