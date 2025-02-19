Trump, Musk'ın Çıkar Çatışmalarına Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin denetiminde önemli bir rol oynayan kıdemli danışmanı Elon Musk'ın çıkar çatışması durumunda devlet işleriyle ilgilenmeyeceğini açıkladı. Trump, bu konu hakkında yaptığı açıklamalarda, Musk'ın kendi işlerinin devlet işleriyle çakışması halinde bu işlere dahil olmayacağını vurguladı.

Trump ve Musk'ın Ortak Röportajı