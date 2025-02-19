Trump, Musk'ın Çıkar Çatışmalarına Dikkat Çekti

Trump, Elon Musk'ın çıkar çatışması olursa devlet işleriyle ilgilenmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:50
Trump, Musk'ın Çıkar Çatışmalarına Dikkat Çekti

Trump, Musk'ın Çıkar Çatışmalarına Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin denetiminde önemli bir rol oynayan kıdemli danışmanı Elon Musk'ın çıkar çatışması durumunda devlet işleriyle ilgilenmeyeceğini açıkladı. Trump, bu konu hakkında yaptığı açıklamalarda, Musk'ın kendi işlerinin devlet işleriyle çakışması halinde bu işlere dahil olmayacağını vurguladı.

Trump ve Musk'ın Ortak Röportajı

Trump, Musk ile Fox News kanalında gerçekleştirdiği ortak bir röportajda, Musk'ın federal hükümetin gereksiz maliyetlerini azaltma konusunda olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirtti. Başkan Trump, Musk'ın yaratıcı düşünme yeteneğinden bahsederek, "Musk çok zeki bir isim ve onunla çalışmaktan memnunum"

Çıkar Çatışmaları ve Kamuoyundaki Tartışmalar

Trump, Musk'ın sahip olduğu birçok şirketin federal kurumlarla etkileşimde bulunması sebebiyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına dair de açıklamalarda bulundu. Musk'ın, kendi işleri ile devletin işlerinin çakıştığı bir durumda, "O zaman bunlara dahil olmayacak. Kendisi de zaten böyle bir şey istemez""Ben Başkan'dan hiçbir şey istemedim. Eğer öyle bir durum olursa kendimi geri çekerim"

Musk'a Övgüler

Trump, Musk hakkında "çok iyi bir insan""çok iyi bir vatansever"

Amerikan kamuoyunda ise Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerinin, federal kurumlarla iş yaparken aynı zamanda denetim görevi yürütmesinin yaratacağı çıkar çatışmaları konusu tartışılmaya devam ediyor. Trump daha önce Musk'ın bu tür durumlarda işlere dahil olmayacağını ifade etmiş, Musk da bu açıklamayı doğrulamıştı.

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