Trump, Musk'ın Ukrayna Açıklamalarını Paylaştı

Trump ve Musk’tan Dikkat Çeken Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk’ın Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı çarpıcı değerlendirmeleri Truth Social platformunda paylaştı. Musk, Başkan Trump’ın Ukrayna konusundaki içgüdülerinin doğru olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar ailenin oğlunu ve bu kadar evladın babasını bu anlamsız savaşta kaybetmesi gerçekten üzücü." ifadelerini kullandı.

Musk'ın Eleştirileri

Bunun yanı sıra, Musk, X platformu üzerinden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Temmuz 2022'de eşiyle birlikte Vogue dergisi için çekilmiş fotoğrafını eleştirdi. Musk, savaşın ortasında böyle bir fotoğraf vermenin yanlış olduğunu belirtirken, "O bunu yaparken çocuklar savaş cephelerinde ölüyordu." notunu düştü.

Trump'ın Zelenskiy Hakkındaki Yorumları

Dün, Trump ayrıca Zelenskiy hakkında da sert eleştirilerde bulundu. "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullandı.