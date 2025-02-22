Trump, Musk'tan DOGE Projelerinde Daha Saldırgan Olmasını İstiyor

ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ın DOGE yetkilisi olarak çalışmalarını daha agresif hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:52
Trump, Musk'tan DOGE Projelerinde Daha Saldırgan Olmasını İstiyor

Trump, Musk'tan Daha Agresif Çalışmalar Bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Musk'ın çalışmalarını "daha saldırgan" bir şekilde sürdürmesini talep etti.

Daha Fazla Çaba Gerekiyor

Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Trump, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşan Musk'ı, daha agresif bir tutum benimsemeye çağırdı. DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması konusundaki çabaların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum." diyerek Musk'a destek olduğunu belirtti. Başkan, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözleriyle mesajını güçlendirdi.

Son olarak, Trump, kampanya sloganı "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" ile çağrısını yineledi.

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