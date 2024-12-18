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Trump, Nassau ve Zagreb Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump, Nassau ve Zagreb büyükelçi adaylarını Herschel Walker ve Nicole McGraw olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:39
Trump, Nassau ve Zagreb Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump, Yeni Büyükelçi Adaylarını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Herschel Walker'ı Nassau Büyükelçisi, Nicole McGraw'ı ise Zagreb Büyükelçisi olarak aday gösterdi. Trump, bu önemli atamaları Truth Social hesabından paylaştığı bir gönderide duyurdu.

Walker ve McGraw Hakkında

Eski senato adayı Herschel Walker, Trump tarafından "başarılı bir iş insanı" ve "hayırsever" olarak tanımlanırken, onun aynı zamanda üniversite futbolunda en prestijli ödül olan Heisman Kupası'nı kazananlardan biri olduğunu vurguladı. Walker, ABD'nin Nassau Büyükelçisi olarak önemli bir görev üstlenecek.

Başkan Trump, başka bir paylaşımında ise Nicole McGraw için, "Hayırsever, iş insanı ve dünya çapında tanınan bir sanat koleksiyoncusudur." ifadelerini kullandı. McGraw, Zagreb Büyükelçiliği için aday gösterildi.

ABD'de başkanın büyükelçi atamaları, senatonun onayını gerektiriyor. Bu durum, söz konusu atamaların gerçekleşmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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