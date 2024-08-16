Trump, Netanyahu ile Görüşmediğini Açıkladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Kasım başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığına dair ortaya çıkan iddialara yanıt verdi.
Görüşme İddiaları Yalanlandı
Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes ve esir takası konularında görüştüğüne dair iddiaların doğru olmadığını belirtti. 26 Temmuz tarihinden bu yana Netanyahu ile herhangi bir iletişim kurmadığını ifade etti.
Trump'ın Açıklamaları
Trump, o tarihte iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sonrasındaki süreçte herhangi bir irtibat kurmadığını vurguladı. Bu konuda, "Onunla tekrar konuşmayı umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." şeklinde konuştu.
Ateşkes Tartışması
Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için teşvik edip etmediği sorusuna Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." yanıtını verdi.
Haberlerin Kaynağı
ABD merkezli Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takasi konularını görüştüğünü iddia etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.