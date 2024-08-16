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Trump, Netanyahu ile Görüşmediğini Açıkladı

Donald Trump, Netanyahu ile telefon görüşmesi iddialarını yalanladı ve en son 26 Temmuz'da görüştüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:59
Trump, Netanyahu ile Görüşmediğini Açıkladı

Trump, Netanyahu ile Görüşmediğini Açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Kasım başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığına dair ortaya çıkan iddialara yanıt verdi.

Görüşme İddiaları Yalanlandı

Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes ve esir takası konularında görüştüğüne dair iddiaların doğru olmadığını belirtti. 26 Temmuz tarihinden bu yana Netanyahu ile herhangi bir iletişim kurmadığını ifade etti.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, o tarihte iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sonrasındaki süreçte herhangi bir irtibat kurmadığını vurguladı. Bu konuda, "Onunla tekrar konuşmayı umuyorum ama o zamandan beri konuşmadım." şeklinde konuştu.

Ateşkes Tartışması

Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için teşvik edip etmediği sorusuna Trump, "Hayır, onu teşvik etmedim. O ne yaptığını biliyor. Onu bu işi bitirmesi için teşvik ettim." yanıtını verdi.

Haberlerin Kaynağı

ABD merkezli Axios haber sitesi, iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takasi konularını görüştüğünü iddia etmişti. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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