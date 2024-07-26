Trump, Netanyahu ile Görüşmesinde Biden Yönetimini Eleştirdi

Trump ve Netanyahu'dan Eleştiriler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Floridada bir araya geldi. Görüşme, Trump'ın Netanyahu ile 4 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk buluşma oldu.

Biden'a Yüklenme

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Trump, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkındaki eleştirilerini gündeme getirdi. Trump, Biden yönetiminin İsrail için "hiçbir şey yapmadığını" belirtirken, Harris'in Netanyahu ile görüşmesini de eleştirdi.

Trump, "Biden ve Harris, İsrail ile ilişkilerde saygısız davrandı. Bir Yahudi'nin nasıl olur da Harris'e oy verebileceğini anlamıyorum" dedi.

Trump'ın Başarıları ve İddiaları

Trump, kendi başkanlığı döneminde İsrail için önemli adımlar attığını savunarak, "Golan Tepeleri'ni ve Kudüs'ü başkent olarak tanıma konusundaki hamlelerimizle diğer başkanlardan daha iyiydim. Ama Biden yönetimi bu konuda etkisiz kaldı" dedi. İran ile yapılan nükleer anlaşmanın iptalini de İsrail için atılmış en büyük yardım olarak nitelendirdi.

3. Dünya Savaşı Tehdidi

Trump, seçimleri kazanamaması durumunda Orta Doğu'da büyük çatışmaların yaşanabileceğini öne sürerek, "3. Dünya Savaşı'na en yakın dönemdeyiz. Ülkemizi yetersiz insanlar yönetiyor" yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun Açıklamaları

Netanyahu ise Gazze'deki ateşkes durumunu değerlendirerek, "Umarım ateşkes yakındır, ancak zaman ne gösterecek, bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Roma'da yapılacak müzakerelere katılacak bir İsrailli heyet beklediklerini ifade etti.

2020 seçimlerinde Trump'ın başkanlığı sırasında bazı anlaşmazlıkların yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Trump, Netanyahu'ya Biden'ı tebrik etmesinden dolayı tepki göstermişti.