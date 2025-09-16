Trump, Netanyahu'nun Katar Saldırısı Öncesi Bilgilendirme İddiasını Yalanladı

Başkan Trump'tan net yanıt: 'Hayır.'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisine bilgi verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Beyaz Saray'da basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini arayıp bilgilendirip bilgilendirmediğinin sorulması üzerine tek kelimeyle 'Hayır.' dedi.

Trump'ın bu yanıtı, Netanyahu'nun saldırı öncesinde Trump'ı arayarak bilgilendirdiğine dair haberleri doğrudan yalanlamış oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi de aynı iddiaları reddetti.

Axios'un haberi ve zamanlamaya ilişkin iddialar

ABD merkezli Axios haber sitesi, isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğunu öne sürmüştü. Habere göre İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de gerçekleştiğini ve Trump'ın saldırıya 'hayır' demediğini belirtmişti.

ABD'den çelişkili açıklamalar

Trump, saldırıdan haberdar olup olmadığı sorusuna yine 'Hayır.' yanıtını verirken, aynı zamanda Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirdi. Öte yandan bazı ABD'li yetkililer füzeleri havada gördüklerini, İsrail'den izahat istediklerini ve bu nedenle saldırıdan haberdar olduklarını savundular.

Ayrıca, ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak gecikme yaşandığı iddia edildi.

Saldırının bilançosu ve Netanyahu'nun tehdidi

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda, Hamas lider kadrosunun kurtulduğu ancak Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik olarak, 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' sözleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.