Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da Kabul Etti — Yeni Gazze Barış Planı Gündemde

Trump-Netanyahu Beyaz Saray Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de artan uluslararası ateşkes çağrıları ve yoğun diplomatik baskıların sürdüğü bir dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti. Kapıda pozların ardından liderler, basına kapalı Oval Ofis görüşmesi ve iş yemeği için içeri geçti. Görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Görüşmenin hedefi: Yeni Gazze barış planı

Trump, BM 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır liderleriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor. ABD ve bazı Müslüman garantör ülkeler planın içeriğinde esneklik sağlama niyetinde ancak İsrail tarafı henüz resmî onay vermedi.

Netanyahu yönetiminin uluslararası yalnızlığı

Gazze'deki insani kriz bağlamında Netanyahu yönetiminin uluslararası kamuoyundaki yalnızlığı giderek öne çıkıyor. Birçok ülke İsrail karşıtı tutum sergilerken, spor ve kültür alanlarında boykot çağrıları artıyor; Avrupa Birliği ise yaptırım uygulamayı değerlendiriyor. Ayrıca bazı Batılı ülkeler, İsrail’in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı.

Netanyahu, 26 Eylül Cuma günü BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında salonun önemli oranda boş kalmasıyla karşılaştı. Aynı zamanda İsrail içinde kendisi hakkında süren yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma davaları devam ediyor. Muhalifler, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırılarına kadar süren sokak gösterilerinin hâlâ ülke gündeminde olduğunu belirtiyor; muhaliflere göre Gazze operasyonu, Netanyahu'nun aşırı sağ ortaklarıyla kurduğu kırılgan hükümetin ömrünü uzattı.

Trump yönetiminin tutumu ve bölgedeki hassas denge

Trump yönetimi bugüne kadar Netanyahu hükümetine destek verdi ancak son gelişmeler karşısında başkanın memnuniyetsizliği göze çarpıyor. Özellikle Katar'daki Hamas müzakere delegasyonunu hedef alan İsrail hava saldırısı Washington'u bölgedeki Müslüman müttefikleri karşısında zor durumda bıraktı.

21 maddelik plan ve müttefik desteği

Basına sızan bilgilere göre ABD Başkanı, 21 maddelik bir barış planı üzerinde çalışıyor. Planın genel hatları, Filistinlilerin topraklarından ayrılmadan Gazze'nin imarını sağlamak, Hamas'ın silahlarını bırakması ve tasfiyesini öngörüyor. Ayrıca plan, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve karşılığında İsrail'deki Filistinli esirlerin salıverilmesini içeriyor. Washington ve garantör ülkeler metin üzerinde değişikliklere açık ancak planın en büyük eksikliği İsrail'in henüz onay vermemiş olması.

Trump, BM marjında düzenlenen görüşmelere ilişkin olarak bu toplantıları "zirve boyunca yaptığım en önemli toplantı" şeklinde nitelendirmiş ve Gazze konusunda yakında bir çözüme ulaşmayı umduğunu belirtmişti. İki liderin Washington'daki zirvesi, planın İsrail tarafından kabul edilmesi için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Netanyahu da Fox News'e verdiği demeçte, ABD'li muhatapları ile "anlaşma üzerinde çalışmaya başladıklarını" söylemişti.

Trump'ın mesaji

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var. Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız."

Görüşmenin sonucu ve olası etkileri ise, İsrail'in tutumuna bağlı olarak bölgesel diplomasi ve insani durum üzerinde belirleyici olacak. Washington ve bölgesel aktörler, hem ateşkes hem de sahada sürdürülebilir bir çözüm için baskıyı sürdürüyor.