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Trump, New Mexico'yu Kazandığına İnanıyor

Eski Başkan Donald Trump, New Mexico'da düzenlediği mitingde seçimleri kazandığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:31
Trump, New Mexico'yu Kazandığına İnanıyor

Trump'ın New Mexico Yorumları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, düzenlediği mitingde, daha önce kazandığına inandığı New Mexico eyaletinin seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Mitingdeki Açıklamalar

Trump, Albuquerque kentinde gerçekleştirilen mitingde, Latin seçmenlere hitap etmeyi amaçladığını belirtti. 2016 ve 2020 seçimlerinde Demokratların New Mexico'daki oylarının hileli olduğu iddiasında bulunan Trump, "Neredeyse iki kez (New Mexico'yu) kazanıyorduk. Gerçeği bilmek istiyorsanız, iki kez kazandığımıza inanıyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti.

Seçim Sonuçlarına İlişkin Veriler

2016 ve 2020 seçimlerinde Trump, New Mexico'da Başkan Joe Biden ve Hillary Clinton karşısında sırasıyla yaklaşık %11 ve %8,3 oranında oy kaybı yaşadı.

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