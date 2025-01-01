Trump, New Orleans Saldırısının Yabancı Kökenli Suçlular Tarafından Gerçekleştirildiğini İma Etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde meydana gelen saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, saldırının "ülke dışından gelen bir suçlu" tarafından gerçekleştirildiğini ima etti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'deki suç oranlarının son dönemde önceki görülmemiş düzeylere ulaştığını vurguladı.

Başkan Trump, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulunarak, New Orleans Polis Departmanı'na teşekkür etti. Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin duruma gerekli desteği vereceğini belirtti.

Olay Detayları

New Orleans polisi, Bourbon Caddesi'nde bir aracın kalabalığa daldığını ve olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin yaralandığını bildirmişti. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, söz konusu ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirmiş ve olayın kurbanları için dua edilmesi gerektiğini belirtmişti.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, gazetecilere yaptığı açıklamada, "New Orleans şehrinin bir terör saldırısından etkilendiğini biliyoruz." diyerek olayın soruşturmasının sürdüğünü ifade etti.

FBI'dan Açıklama

FBI, yazılı bir açıklama yaparak, Bourbon Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak kalabalığın üzerine araç süren kişinin, yerel kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Ortaklarımızla beraber bu olayı terör saldırısı olarak soruşturacağız" ifadesine yer verildi.

FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan, olay yerindeki ilk açıklamasında bunun bir terör saldırısı olmadığını bildirdi. Duncan, yetkililerin kaza mahallinde el yapımı patlayıcılar bulduğunu da sözlerine ekledi.