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Trump, NIH Başkanlığına Jay Bhattacharya'yı Aday Gösterdi

Donald Trump, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin başına Stanford Üniversitesi'nden Jay Bhattacharya'yı aday gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:01
Trump, NIH Başkanlığına Jay Bhattacharya'yı Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) başkanlığına Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Jay Bhattacharyayı aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını sürdüren Trump, NIH başkanlığı için Bhattacharya'nın ismini duyurdu. Trump, Robert F. Kennedy Jr. ile birlikte çalışacaklarını belirterek, "Kennedy Jr. ve Bhattacharya, birlikte Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin tıbbi araştırmalarını eski altın çağına geri getirecek," ifadelerini kullandı.

Bhattacharya ise X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bu prestijli pozisyona aday gösterilmekten duyduğu gururu ifade ederek, "Amerikan bilim kurumlarını güvene layık olacak şekilde yenileyeceğiz," dedi.

Kovid-19 salgını dönemindeki karantina uygulamaları ve aşı zorunluluklarına karşı eleştirileri ile tanınan Bhattacharya'nın, halk sağlığı kurumlarının aldığı kararlara yönelik de tepkileri bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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