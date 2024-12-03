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Trump, Notre Dame Katedrali'nin Açılışı İçin Fransa'ya Gidiyor

Donald Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılış törenine katılmak için ilk yurt dışı gezisini Fransa'ya düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 12:28
Trump, Notre Dame Katedrali'nin Açılışı İçin Fransa'ya Gidiyor

Trump, İlk Yurt Dışı Gezisini Fransa'ya Yapacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, tarihi Notre Dame Katedralinin açılış törenine katılmak üzere Fransa'ya gideceğini duyurdu. 2019 yılında çıkan yangında büyük hasar gören katedral, 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek resmi törenle yeniden ibadete açılacak.

Notre Dame'ın Tarihi Yeniden Hayat Buluyor

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğindeki büyük açılış törenine hazırlanıyor. 2019'daki yangın sonrası onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak katedralin eski ihtişamına kavuşması amaçlandı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlayarak harika bir iş başardı. Herkes için çok özel bir gün olacak." dedi.

Törene Davet Edilen Önemli İsimler

Açılış törenine, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral 3. Charles, İspanya Kralı 6. Felipe, Fas Kralı 6. Muhammed, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva gibi önemli dünya liderlerinin de aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişi davet edildi.

Geçmişten Geleceğe Bir Başyapıt

Yangın öncesinde her yıl yaklaşık 11 milyon turisti ağırlayan bu Gotik başyapıt, açılış sonrası yılda 14 milyon'dan fazla ziyaretçiyi bekliyor.

Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmi olarak başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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