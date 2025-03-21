Trump, NYT'nin Musk ve Pentagon İddiasını Yalanladı

Trump, New York Times'ın Elon Musk'ın Pentagon'da Çin'le ilgili bilgilendirileceği iddiasını yalanladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:25
Trump, NYT'nin Musk ve Pentagon İddiasını Yalanladı

Trump’tan NYT’ye Keskin Yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinin Elon Musk'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'daki görüşmesinde "Çin’e karşı muhtemel savaş üzerine bilgilendirileceği" yönündeki iddialarına kesin bir dille yanıt verdi.

Trump'ın Açıklamaları

Başkan Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında yapılan bu haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma." ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin Detayları

Trump, görüşmede Çin ile ilgili bir konunun ele alınmayacağını vurgulayarak, "Haber katiyen doğru değildir," değerlendirmesini yaptı. NYT’nin, görüşmeye dair bilgisi olan iki kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Musk’ın "Çin’e karşı muhtemel savaş hakkında bilgilendirileceği" iddia edilmişti.

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