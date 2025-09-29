Trump: Orta Doğu'da Barış İçin Gerçekten İyi Bir Şans Var

Trump, NBC News mülakatında Gazze ve İsrail'e dair barış planlarının "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans" sunduğunu söyledi; plan detayları sızdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:44
Trump: Orta Doğu'da Barış İçin Gerçekten İyi Bir Şans Var

Trump: Orta Doğu'da Barış İçin Gerçekten İyi Bir Şans Var

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ne işaret ederek "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" söyledi.

Görüşme ve barış planına dair değerlendirme

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde barış planlarına atıfta bulunarak, "Herkes buna hazır görünüyor." dedi. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine yönelik ifadelerini yineledi.

İç politika ve güvenlik adımları

Başkan Trump, Portland kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerinin korunması için asker gönderme talimatını savunarak, "Orada saldırılar var, her yerde yangın çıkıyor. Bunu bir Amerikan kentinde kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Chicago'yu "tam bir suç yuvası" olarak nitelendirip burada da federal bir operasyon başlatmak istediklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı ve FBI eleştirisi

Trump, eski FBI Direktörü Christopher Wray'i görevde bulunduğu dönemde "uygunsuz" davranmakla suçladı ve Adalet Bakanlığı'nın kendisini soruşturduğunu düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın Gazze planı: Sızan detaylar

Sızan bilgilere göre Trump'ın planı, taraflar kabul ettikten sonra saldırıların durmasını öngörüyor ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Plan kapsamında Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; güvenlik bir barış gücü ile sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi Ramallah yönetimi'ne, gerekli reformlar yapıldıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak; bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine İsrail dokunmayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere ise izin verilecek.

Plan, Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalmasını teşvik ediyor ve zorla göçe maruz bırakılmayacaklarını vurguluyor. Gitmek isteyenlerin daha sonra geri dönebilmeleri de güvence altına alınacak.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
2
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme