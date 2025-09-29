Trump: Orta Doğu'da Barış İçin Gerçekten İyi Bir Şans Var

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği mülakatta, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ne işaret ederek "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" söyledi.

Görüşme ve barış planına dair değerlendirme

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesinde barış planlarına atıfta bulunarak, "Herkes buna hazır görünüyor." dedi. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğine yönelik ifadelerini yineledi.

İç politika ve güvenlik adımları

Başkan Trump, Portland kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerinin korunması için asker gönderme talimatını savunarak, "Orada saldırılar var, her yerde yangın çıkıyor. Bunu bir Amerikan kentinde kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Chicago'yu "tam bir suç yuvası" olarak nitelendirip burada da federal bir operasyon başlatmak istediklerini belirtti.

Adalet Bakanlığı ve FBI eleştirisi

Trump, eski FBI Direktörü Christopher Wray'i görevde bulunduğu dönemde "uygunsuz" davranmakla suçladı ve Adalet Bakanlığı'nın kendisini soruşturduğunu düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın Gazze planı: Sızan detaylar

Sızan bilgilere göre Trump'ın planı, taraflar kabul ettikten sonra saldırıların durmasını öngörüyor ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Plan kapsamında Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; güvenlik bir barış gücü ile sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi Ramallah yönetimi'ne, gerekli reformlar yapıldıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak; bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine İsrail dokunmayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere ise izin verilecek.

Plan, Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalmasını teşvik ediyor ve zorla göçe maruz bırakılmayacaklarını vurguluyor. Gitmek isteyenlerin daha sonra geri dönebilmeleri de güvence altına alınacak.