Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Olarak Steven Witkoff'u Atadı

Trump, Orta Doğu Özel Temsilciliğine Witkoff'u Atadı

Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steven Witkoff'u atayacağını duyurdu. Trump, bu atamanın sadece bir görevden ibaret olmadığını, aynı zamanda bölgedeki önemli gelişmelere katkı sağlayacağını belirtti.

Witkoff'un Projeleri ve Liderlik Vasıfları

Trump, Witkoff hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Witkoff'un dahil olduğu her proje ve toplum, daha güçlü ve müreffeh hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, onu "saygın bir lider" olarak nitelendirerek, Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak başarılı olacağına dair inancını dile getirdi.

Trump, Witkoff'un barış için güçlü bir ses olacağını ve tüm ülke için gurur kaynağı olacağını ifade etti.

Witkoff'un Trump ile Bağlantıları

Donald Trump'ın yakın aile dostlarından biri olarak bilinen Witkoff, emlak sektörüyle tanınan bir isimdir. ABD basınında çıkan haberlere göre, Witkoff 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken yaşanan Trump'a yönelik "suikast girişimi" sırasında yanında bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.