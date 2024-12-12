Trump: Orta Doğu Sorunları Daha Kolay Çözülür

Trump'ın Çarpıcı Değerlendirmeleri

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki sorunların Rusya ve Ukrayna'daki durumdan daha kolay çözülebileceğini öne sürdü. Trump, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Dış Politika Üzerine Röportaj

Time dergisine verdiği özel röportajda, Orta Doğu'nun zorluğunu kabul etmesine rağmen, karmaşıklığının çözümleme açısından daha yönetilebilir olduğunu belirtti. Gazze'deki çatışmaların sona ermesini arzuladığını yineleyen Trump, insanların yaşamlarını yitirmesini istemediğini dile getirdi.

Barış İçin Destek

Trump, iki devletli çözüme ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Barışı sağlamak için ne gerekiyorsa onu destekliyorum. Sadece barışı değil, kalıcı bir barışı sağlamak için gereken her şeyi destekleyeceğim," ifadelerini kullandı. Bu bağlamda, hali hazırda gidişatın değişken olduğunu vurguladı.

İran ile İlişkiler

İran ile olası bir savaş hakkında, "Her şey olabilir. Durum çok değişken," diyerek, dikkatli bir yaklaşım sergileyen Trump, Elon Musk'ın İranla görüşüp görüşmediği sorusuna ise, "Böyle bir görüşmeden haberim yok," yanıtını verdi.

Güven Meselesi

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Hiç kimseye güvenmiyorum," diyerek düşüncelerini netleştirdi.