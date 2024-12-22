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Trump, Panama Kanalı'nın ABD'ye Geri Verilmesini Talep Edebileceğini Açıkladı

Trump, Panama Kanalı'nın yönetimi için fahiş ücretler talep edildiğini belirterek, kanalın ABD'ye geri verilmesini isteyebileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 11:21
Trump, Panama Kanalı'nın ABD'ye Geri Verilmesini Talep Edebileceğini Açıkladı

Trump'ın Panama Kanalı Açıklamaları

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama'yı, Panama Kanalı kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini ifade etti.

Trump'ın Sosyal Medya Açıklaması

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Eski başkan Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama’ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, bu durumun iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak kanalın Panama'ya verilmiş olmasının yanlış olduğunu belirtti.

Kanalın Kullanım Ücretleri

Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunan Trump, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı. Kanalın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" belirten Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." dedi.

Panama Kanalı'nın Ekonomik Önemi

Panama Kanalı Yönetimi'ne göre, ABD 2023 yılında Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti. Bu rakam, kanalın iki ülke için ne denli kritik olduğunun bir göstergesidir.

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