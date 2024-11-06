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Trump, Pensilvanya'da Başkanlık Seçimini Kazandı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Pensilvanya'da 5 Kasım seçimlerinde zafere ulaştı ve tüm delegeleri kazanarak başkanlık yolunda önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:31
Trump, Pensilvanya'da Başkanlık Seçimini Kazandı

Trump, Pensilvanya'da Seçim Zaferini Elde Etti

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletler arasında yer alan Pensilvanya’da Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçim yarışını kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Seçim Sonuçları ve Delegeler

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, Pensilvanya’da yapılan seçimlerde toplam 19 delegeyi kazanarak oylarını kendi lehine çevirdi.

ABD başkanlık seçim sistemi, seçmenlerin destekledikleri partinin delegelerine oy vermesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, "Seçiciler Kurulu" olarak adlandırılan sistemde, toplamda 538 delege bulunmaktadır. Her eyalet, nüfusu ve diğer faktörlere göre farklı ağırlıklara sahip delege sayısı ile temsil edilmektedir.

Başkanlık için gerekli olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık görevini üstlenmeye hak kazanır. 2020 seçimlerinde Pensilvanya’da, Trump, Demokrat aday Joe Biden’a karşı kaybetmişti; Biden, Trump'tan 120 bin 555 fazla oy alarak %48,84’e karşılık %50,01 oy oranıyla seçimi kazanmıştı.

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