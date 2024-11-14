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Trump, Pentagon için Hegseth'i Aday Gösterdi: Tepkiler Çeşitleniyor

Trump'ın, Pentagon başkanlığı için Pete Hegseth'i aday göstermesi, farklı tepkilere ve tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 00:29
Trump, Pentagon için Hegseth'i Aday Gösterdi: Tepkiler Çeşitleniyor

Trump'ın Hegseth Adaylığına Tepkiler

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstermesi, geniş yankılar uyandırdı. Hegseth'in adaylığı, özellikle savunma çevrelerinde şaşkınlık ve endişe ile karşılandı.

Destek ve Eleştiriler

Cumhuriyetçi kesimden belirli bir destek gelmesine rağmen, Hegseth'in adaylığına yönelik eleştiriler de gündemde. Trump, Hegseth için "sert, zeki ve 'Amerika önce' ilkesine inanan biri" diyerek övgüler sıralarken, pek çok kişi Hegseth’in bu kritik görev için deneyiminin yetersiz olduğunu savunuyor.

Demokratların Endişeleri

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinin kıdemli üyesi Adam Smith, Hegseth'in ciddi bir politika yapıcısı olarak yetersiz olduğunu belirtti. Smith, Hegseth'in savaş deneyiminin bir avantaj olabileceğini ancak Pentagon yönetiminin çok daha derin beceriler gerektirdiğini ifade etti.

Pentagon'dan Yorumlar

Pentagon'dan ismini vermek istemeyen bir yetkilinin yorumları ise durumu daha da önemli kılıyor. Hegseth'in, yıllık 800 milyar doları aşan bir bütçeyi yönetme kapasitesi konusunda endişeler bulunuyor. Ayrıca, Pentagon bünyesindeki 1,3 milyon aktif askeri personel ile 1,4 milyon yedek ve sivil çalışanla ilgili bilgilere de dikkat çekildi.

Cumhuriyetçi Üyelerden Temkinli Yorumlar

Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi üyeler ise Hegseth'in adaylığına temkinli yaklaşıyor. North Carolina Senatörü Thom Tillis, bu seçimi "ilginç" olarak nitelendirirken, diğer Cumhuriyetçiler daha fazla bilgi edinmek istediklerini vurguluyor.

Hegseth'in Arka Planı

Hegseth, Irak ve Afganistan'da görev yapmış bir asker olup, bronza madalya sahibidir. Ayrıca, Fox News’te yorumculuk yapmakta ve "Savaşçılara karşı savaş: Bizi özgür tutan adamların ardındaki ihanet" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Hegseth'in Trump ile yakın bir ilişkiye sahip olduğu ve çoğu zaman katı muhafazakar görüşlerini paylaştığı biliniyor.

Gelecek Üzerine Beklentiler

Eğer Hegseth, senato onayı alırsa, yeni Pentagon şefi olarak global krizlerle başa çıkmak zorunda kalacak. Trump, Hegseth'in atanmasının ardından, "Güçle Barış" politikasının cesur bir savunucusu olacağını belirtti. Hegseth'in politikaları, orduda önemli değişikliklere yol açabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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