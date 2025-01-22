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Trump, Piskopos Budde’nin Göçmenlere Merhamet Çağrısını Reddetti

Donald Trump, dua töreninde piskopos Mariann Edgar Budde'nin göçmenlere merhamet isteğini rahatsız edici buldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:39
Trump, Piskopos Budde’nin Göçmenlere Merhamet Çağrısını Reddetti

Trump'tan Dua Törenine Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Ulusal Katedral'de düzenlenen dua töreninde piskopos Mariann Edgar Budde'nin "göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesi yönündeki çağrısından rahatsızlık duydu.

Piskoposun Söylemleri Üzerine Eleştiriler

Tören sırasında Budde'nin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Trump, törenden ayrılırken, "(Dua töreni) Çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Elon Musk'tan Destek

Aynı zamanda Elon Musk da X platformunda piskopos Budde'nin ifadelerine karşı çıkarak konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Trump: "Nezaketsiz ve Terbiyesiz"

Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada Budde'yi "sözde piskopos" olarak nitelendirdi ve onu "Trump düşmanı radikal solcu" olarak tanımladı. Piskoposun söylemlerini "nezaketsiz ve terbiyesiz" bulduğunu vurgulayan Trump, "O (Budde), ülkemize çok sayıda yasa dışı göçmen geldiğinden ve bunların insanları öldürdüğünden bahsetmedi. Bunların (göçmenlerin) çoğu hapishanelerden ve akıl hastanelerinden geldi," ifadelerini kullandı.

Bundan Daha Fazlası

Trump, dua törenini "sıkıcı" bulduğunu ve piskoposun kamuoyuna özür borcu olduğunu belirterek, göçmen konusundaki sert tutumunu yineledi. 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump, ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına yönelik bir kararname imzalamıştı.

Bunun yanı sıra, Trump, 2019'da olduğu gibi, düzensiz göçmen sorununa karşı yine yeni bir Ulusal Acil Durum ilan etmeyi planladığını ve yasa dışı göçleri engellemek üzere sınır dışı işlemlerine hız vereceğini açıkladı.

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