Trump, Plastik Pipet Kullanımını Yeniden Başlattı

Trump, Plastik Pipet Kullanımını Hayata Geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden plastik pipet kullanımına yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnamenin imza töreni Beyaz Saray'da gerçekleşti ve Trump, burada gazetecilere kağıt pipet kullanımını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Kağıt Pipet Eleştirisi

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kağıt pipetlerin yaygınlaşmasını eleştirerek, "Tekrardan plastik pipet kullanacağız. Bu şeyler (kağıt pipetler) işe yaramıyor," ifadelerini kullandı. Kağıt pipetlerin çabuk bozulduğunu belirten Trump, özellikle sıcak içeceklerde dakikalar içinde eridiklerini vurguladı.

Kararnamedeki Önemli Maddeler

Kararnamede, kağıt pipetlerin insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerdiği ve bu nedenle maliyetlerinin plastik pipetlere göre daha yüksek olduğu ifade edildi. Ayrıca, kağıt pipetlerin "plastik poşetlerle" muhafaza edilmesi sebebiyle çevresel etki argümanının geçersiz olduğu kaydedildi.

Kamu Kurumlarında Düzenleme

Kararnamede, kamu kurumlarında kağıt pipetler yerine plastik pipetlerin kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatı verildi.

Paris İklim Anlaşması ve Trump

20 Ocak tarihinde ikinci kez ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Trump, görevinin ilk gününde Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılma kararını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin mektubunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiğini duyurdu.

Biden yönetimi, 2027 yılına kadar gıda hizmetlerinde, etkinliklerde ve paketleme sektöründe, 2035 yılına kadar da kamusal alanlarda tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılmasını hedefliyor.

Paris İklim Anlaşması, taraf ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele etmesi ve çevreyi korumaya yönelik politikalar benimsemesini öngörüyor.