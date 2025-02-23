Trump, Polonya ve Arjantin Liderleriyle Görüştü

Trump, Liderlerle Önemli Görüşmelerde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Washington'da bir araya geldi. Görüşme, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

İttifak Vurgusu

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın toplantı sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve Polonya'nın savunma harcamalarını artırması sebebiyle övgüde bulunduğu belirtildi.

Ekonomik Reformlar Üzerine Görüşmeler

Trump'ın, Arjantin Devlet Başkanı Milei ile yaptığı görüşmede ise "çığır açan ekonomik reformlar" ve iki ülke arasındaki işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi. Ayrıca, Trump'ın Milei'yi Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.