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Trump, Prag, San Hose, Varşova ve Oslo'ya Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Prag, San Hose, Varşova ve Oslo'ya büyükelçi adaylarını açıkladı. Adaylar arasında iş insanları ve avukatlar yer alıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:42
Trump, Prag, San Hose, Varşova ve Oslo'ya Büyükelçi Adaylarını Açıkladı

Trump’dan Büyükelçi Adayları Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Prag, San Hose, Varşova ve Oslo için büyükelçi adaylarını duyurdu. Trump, bu bilgiyi Truth Social üzerinden paylaştı ve adayların görev yapacakları ülkeler hakkında önemli detayları aktardı.

Büyükelçi Adayları

Prag Büyükelçiliği için iş insanı Nicholas Merrick; San Hose için iş kadını Melinda Hildebrand; Varşova için ise Thomas Rose aday gösterildi. Ayrıca, Oslo Büyükelçiliği’ne avukat Michael E. Kavoukjian atandı.

Merrick’in Harvard Üniversitesinden MBA derecesi sahibi olduğunu vurgulayan Trump, kendisinin saygın bir iş adamı ve öğretmen olduğunu belirtti. Trump, aynı zamanda Hildebrand’ın da başarılı bir iş kadını olduğunu ve ticaret ile göçmenlik alanlarında ABD'nin çıkarlarını koruma çabasını dile getirdi.

Varşova için önerdiği Rose’un, İsrailli yayın kuruluşu Jerusalem Post'ta üst düzey yönetici olarak görev yaptığını aktaran Trump, Kavoukjian’ın ise geçmişte Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştığını belirtti.

Senato Onayı Gerekli

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarının Senato tarafından onaylanması gerektiği not edildi.

Yeni Federal Kolluk Kuvveti Direktörü

Trump, ayrıca Gadyaces S. Serralta'yı Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetinin (Marshals Service) direktörü olarak atadı. Serralta'nın bazı devlet görevlerinde uzun süreli deneyime sahip olduğunu vurgulayan Trump, onun ile harika Adalet Bakanı Pam Bondi ile birlikte Amerika'yı tekrar güvenli hale getirmek için çalışacağını ifade etti.

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