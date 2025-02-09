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Trump, Prens Harry'yi Sınır Dışı Etmek İstemediğini Açıkladı

Donald Trump, Prens Harry'yi sınır dışı etme niyetinde olmadığını ve ona rahat bırakacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:19
Trump, Prens Harry'yi Sınır Dışı Etmek İstemediğini Açıkladı

Trump, Prens Harry'yi Rahat Bırakacak

ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'yi sınır dışı etmeyeceğini ve onunla ilgili olarak herhangi bir endişesi olmadığını açıkladı. Trump, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile sorunları olduğunu belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri," şeklinde konuştu.

2024 Sınır Dışı İmgeleri

Trump, The New York Post'a verdiği demeçte, 2024 yılında Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğine dair önceki açıklamalarına açıklık getirdi. Beyaz Saray'daki görevinde yeniden bulunduğunda, Prens Harry'nin vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse böyle bir durumla karşılaşabileceği imasında bulundu.

Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor," diyerek Prens Harry'nin durumu hakkında da eleştirilerde bulundu.

Hukuki Durum ve Geçmiş İtiraflar

Prens Harry, 10 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan "Spare" adlı kitabında geçmişte bazı uyuşturucular kullandığını itiraf etmişti. Bu durum, Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığı aleyhine başlatılan bir dava ile sonuçlandı. Dava, Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebi üzerine açılmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan vize başvurularında, başvuru sahiplerinin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarıyla ilgili sorulara yanıt vermeleri gerektiği belirtiliyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları, bu sebepten ötürü reddedilebiliyor.

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