Trump: 'Putin Beni Gerçekten Hayal Kırıklığına Uğrattı' — Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump, Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme tutumundan memnun olmadığını belirterek, Putin'i "gerçekten hayal kırıklığına uğrattı" diye nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:33
Trump: "Putin Beni Gerçekten Hayal Kırıklığına Uğrattı"

İngiltere ziyaretinin son gününde Keir Starmer ile ortak basın toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında sert sözler sarf ederek, Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konusundaki tutumundan memnun olmadığını söyledi.

Resmi ziyareti kapsamında İngiltere'ye yaptığı ziyaretin son gününde Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, göreve gelmeden önce Putin ile ilişkisinden dolayı bu savaşın "en kolay sona erdireceği" çatışma olduğunu düşündüğünü belirtti ve bunun aksine yaşananlara ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump, "7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o (Putin) beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla asker kaybettiğini savunarak, savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğini ve bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Putin'i Alaska'ya davet etmekten dolayı pişman olup olmadığı" sorusuna Trump kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır".

Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam etmesinden memnun olmadığını belirten Trump, enerjinin savaş üzerindeki etkisine dikkat çekti: "Basit bir şekilde şunu söylüyorum: Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı bitirmekten başka çaresi kalmayacaktır."

