Trump: "Putin Benimle Görüşmek İstiyor"

Trump, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı ve görüşmenin ayarlandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 04:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 04:54
Trump: "Putin Benimle Görüşmek İstiyor"

Trump, Putin ile Görüşmek İçin Hazırlık Yapıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu açıklama, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle yaptığı toplantının ardından, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yer aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na Dikkat Çekti

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi.” ifadelerini kullandı. Savaşın kanlı bir hal aldığını belirten Trump, durumu sona erdirmek adına acil bir görüşme gerektiğini vurguladı.

Trump, bu görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tarih vermedi. Ancak daha önce, başkanlık görevine başladıktan sonra kısa süre içinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

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