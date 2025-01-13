Trump-Putin Görüşmesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Mike Waltz, Trump ve Putin görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 00:59
Trump-Putin Görüşmesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Trump ve Putin Arasındaki Görüşme İçin Hazırlıklara Devam Ediliyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

Waltz, ABC News'a verdiği demeçte, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek olan bu olası görüşmeye dair, "Hazırlıklar sürüyor." ifadesini kullandı.

Diplomatik Çözümler Üzerine Vurgular

Waltz, Trump'ın yakın zamanda Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için adımlar atacağını belirtti. "Başkan Trump'ın bakış açısına göre, karşı tarafla ilişki ve diyalog kurmadan bir anlaşmaya varamazsınız. Gelecek aylarda bunu kesinlikle kurmuş olacağız," dedi. Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşının diplomatik yollarla sona ermesi gerektiğinin farkında olduğunu vurgulayan Waltz, "Ateşkes sağlanması her iki taraf için son derece olumlu bir adım olacaktır," açıklamasında bulundu.

Gazze'deki Durum ve Esir Müzakereleri

Ayrıca, Waltz, Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin "tam şu anda devam ettiğini" belirtti. Trump'ın bu konuda oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Waltz, "Seçilmiş başkanın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce bir anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz" dedi.

Güçlü Savunma Stratejileri

Trump'ın Grönland ya da Panama Kanalı'nın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanma konusundaki yaklaşımına dair Waltz, Trump'ın ABD'nin Arktik bölgesinde karşı karşıya olduğu "tehlikeleri" ciddiye aldığını belirtti. "ABD'nin güçlü şekilde savunulduğundan emin olmak için büyük ve cesur adımlar atmaya hazır," ifadesini kullandı.

Trump'dan Açıklamalar

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, "Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz" açıklamasında bulundu. Trump, "Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş" diye ekledi. Ancak görüşmenin ne zaman olacağına dair bir detay vermedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor," dedi.

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