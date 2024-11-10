Trump, Putin ile Görüşmesinde Gerginliği Düşürme Çağrısı Yaptı

Trump ve Putin Arasında Önemli Telefon Görüşmesi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği azaltma çağrısında bulundu. The Washington Post tarafından elde edilen bilgilere göre, görüşme 7 Kasım tarihinde yapıldı.

Askeri Mevcutiyet Vurgusu

Trump, telefon görüşmesinde Putin'e Washington'ın Avrupa'daki önemli askeri mevcudiyetine de dikkat çekti. Görüşme hakkında Ukrayna yönetimi de bilgilendirildi.

Putin'den Tepki ve Trump'ın Önceki İfadeleri

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik ederek kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti. Seçim kampanyası sırasında Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı “hemen” bitirebileceğini ileri sürmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.