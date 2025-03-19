Trump, Putin ile Görüşmesini 'Harika' Olarak Nitelendirdi

Trump ve Putin Arasındaki Kritik Telefon Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini "harika" olarak tanımladı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes süreci ele alındı.

Ateşkes Sürecine Dair Detaylar

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Putin ile yaklaşık 2,5 saat süren telefon görüşmesinde, Rusya'nın ateşkes konusunda avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Trump, "Yaklaşık 2 bin 500 askeri kuşatmış durumdalar. Onları iyice kuşatmış durumdalar ve bu iyi bir şey değil, biz bu işi bitirmek istiyoruz," dedi.

Trump, Putin'in anlaşmaya varılması için Ukrayna'ya yardımların durdurulmasını şart koşup koşmadığına dair herhangi bir yorumda bulunmadıklarını ifade etti. Bununla birlikte, ABD askerlerinin duruma müdahil olmayacağını ve bu durumun yalnızca savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşmesi halinde mümkün olabileceğini kaydetti.

Kremlin Açıklamaları ve Görüşmenin Sonuçları

Trump, görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. Kremlin de, meseleyi tırmandırmamak ve siyasi, diplomatik yollar kullanarak çözüme kavuşturmak için Kiev'e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması yönündeki çağrısıyla ilgili olarak ise, Rus tarafının insani kaygılarla hareket etmeye hazır olduğu belirtildi.